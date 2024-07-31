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Агент Помазуна: «В ЦСКА ставят на Акинфеева и Торопа»

31 Июля 2024 • 21:55 Комментировать

Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов высказался о будущем своего подопечного.

«Позицию ЦСКА мы уже знаем: они делают ставку на Акинфеева и Торопа. У нас сейчас продолжаются переговоры с другими клубами, однако конкретики в них пока нет. Как что-то будет, мы вам сообщим», - говорит Сафонов для портала Metaratings.

Напомним, что этим летом Помазун впервые за несколько лет не отправился в аренду в «Урал», который вылетел в Мелбет-Первую лигу по итогу прошлого сезона. Вратарскую обойму ЦСКА на данный момент вместе с Помазуном составляют Игорь Акинфеев и молодой Владислав Тороп.

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