Станкович: «Не знаю, когда мы увидим на поле Николсона»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, когда форвард команды Шамар Николсон появится на поле.

— Шамар дисквалифицирован, а также провел 4–5 тренировок. Я, честно, не знаю, когда мы увидим его на поле, — сказал сербский тренер журналистам.

Напомним, прошлый сезон Николсон провел в аренде во французском «Клермоне», после чего вместе со сборной Ямайки выступал на Кубке Америки.

Всего на счету 27-летнего форварда 43 матча в футболке «Спартака», 12 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.