Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака»

Константин Тюкавин, игрок «бело-голубых», дал свой комментарий после крупного поражения в дерби от «Спартака».

Напомним, клубы встречались в рамках Кубка России, «Спартак» забил три безответных мяча.

- На сегодняшний день они оказались сильнее. «Спартак» - самый неудобный соперник для нас? Говорите, как хотите, - передаёт слова 22-летнего футболиста «Динамо» «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в трёх играх, но не смог поразить ворота соперников, в его активе один ассист на партнёра.

В следующем туре РПЛ коллектив Марцела Лички сыграет с «Акроном», матч назначен на 3 августа, старт – в 15:00 по мск.