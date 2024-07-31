Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале поделился грустным видео, в котором нападающий «армейцев» Фёдор Чалов одиноко стоит на поле домашнего стадиона ЦСКА. Вероятно, очень скоро выйдет видео-прощание Чалова с родным клубом.

В комментариях под видео болельщики уже желают Чалову удачи в новом клубе, ведь Фёдор вот-вот подпишет контракт с греческим ПАОКом. По последним новостям, российский нападающий прибудет в Грецию вечером 31 июля.

Напомним, что всю карьеру Чалов провёл на данный момент в ЦСКА, лишь весной 2022 года он улетал в Швейцарию в краткосрочную аренду в «Базель».