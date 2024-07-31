Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Луценко: «Третье место будет хорошим результатом для московского «Динамо»

31 Июля 2024 • 20:19 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко порассуждал о сегодняшнем состоянии «бело-голубых». Клуб отлично начал сезон в РПЛ, победив в двух первых турах.

«Не верю особо, что с этим составом можно чемпионами стать. В команде много хороших игроков, но очень маленький резерв. Надо укреплять состав, потому что на одном настроении не получится пройти 30 туров», - говорит Луценко для портала Metaratings.

Напомним, по итогу первых двух туров динамовцы делят первое место таблицы с питерским «Зенитом», у обоих клубов по шесть очков в активе.

Вечером среды «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России гостит у «Спартака» и разгромно проигрывает оппонентам.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Евгений Луценко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас
Спортивные новости
Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Июля
20:50 · Кубок России
Илич просит дать ему время
20:48 · Кубок России
В ЦСКА объяснили отсутствие Зделара в заявке на матч с «Краснодаром»
20:48 · Кубок России
Адиев: «С большим уважением относимся к Кубку, поэтому выставили основную обойму»
20:44 · Кубок России
Литвинов: «В Кубке обычно происходит ротация, и это шанс показать и проявить себя»
20:41 · Кубок России
У «Динамо» всего одна победа над «Спартаком» в последних семи официальных встречах
20:30 · Кубок России
Дерби «Спартака» и «Динамо» посетили 20 с половиной тысяч болельщиков
20:30 · Кубок России
«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:30 · Кубок России
«Ахмат» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:19 · Россия. Премьер-лига
Луценко: «Третье место будет хорошим результатом для московского «Динамо»
20:14 · Кубок России
«Ахмат» и «Пари НН» огласили составы на матч Кубка России
20:13 · Кубок России
«Спартак» уже громит «Динамо» после гола Маслова
20:12 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Партизана»: «У Станковича характер победителя, желаю ему удачи в «Спартаке»
20:08 · Кубок России
«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на кубковый матч, Кордоба и Тороп - в старте
20:06 · Кубок России
BrokeBoys удалось пройти «Квант» по пенальти
20:06 · Кубок России
«Спартак» удвоил перевес в матче с «Динамо» после гола с пенальти Медины
20:03 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» арендовало Соколова у «Крыльев Советов» официально
19:40 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» оценил работу Деограсии
19:36 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер Карпов: «Маркиньос подпишет трёхлетний контракт со «Спартаком» и скоро прибудет в Москву» слухи
19:24 · Кубок России
«Спартак» минимально обыгрывает «Динамо» после первого тайма
19:22 · Кубок России
Агент Тюкавина заявил, что футболист получает меньше игрового времени, чем хотелось бы
19:18 · Кубок России
Угальде прорвало - «Спартак» открыл счёт в матче с «Динамо»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Николсон заявил, что остаётся в «Спартаке»
19:09 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» заявили, что Самородов пока не прибыл в клуб
18:51 · Кубок России
Артига – о победе «Химок»: «Игрой недоволен, но мы выиграли и это главное»
18:50 · Кубок России
Деограсия: «Мне понравились наши первые 70 минут»
Все новости
Рекомендуем