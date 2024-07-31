Луценко: «Третье место будет хорошим результатом для московского «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко порассуждал о сегодняшнем состоянии «бело-голубых». Клуб отлично начал сезон в РПЛ, победив в двух первых турах.

«Не верю особо, что с этим составом можно чемпионами стать. В команде много хороших игроков, но очень маленький резерв. Надо укреплять состав, потому что на одном настроении не получится пройти 30 туров», - говорит Луценко для портала Metaratings.

Напомним, по итогу первых двух туров динамовцы делят первое место таблицы с питерским «Зенитом», у обоих клубов по шесть очков в активе.

Вечером среды «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России гостит у «Спартака» и разгромно проигрывает оппонентам.