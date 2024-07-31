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Защитник «Партизана»: «У Станковича характер победителя, желаю ему удачи в «Спартаке»

31 Июля 2024 • 20:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Никола Антич, игрок сербского «Партизана», высказался о рулевом «Спартака» Деяне Станковиче.

Станкович, в прошлом наставник «Црвены Звезды» и «Фенерцвароша», возглавляет столичную команду с этого лета. Под его руководством «красно-белые» в чемпионате России провели две игры - один раз проиграли («Оренбургу» 0:2) и один раз победили («Химки» 3:1).

- У него характер победителя, желаю ему в Москве только удачи. В Сербии нормально отнеслись к такому назначению, ведь у «Црвены Звезды» и «Спартака» братские отношения, - передаёт слова защитника «Партизана» Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Никола Антич ещё теги

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