Защитник «Партизана»: «У Станковича характер победителя, желаю ему удачи в «Спартаке»

Никола Антич, игрок сербского «Партизана», высказался о рулевом «Спартака» Деяне Станковиче.

Станкович, в прошлом наставник «Црвены Звезды» и «Фенерцвароша», возглавляет столичную команду с этого лета. Под его руководством «красно-белые» в чемпионате России провели две игры - один раз проиграли («Оренбургу» 0:2) и один раз победили («Химки» 3:1).

- У него характер победителя, желаю ему в Москве только удачи. В Сербии нормально отнеслись к такому назначению, ведь у «Црвены Звезды» и «Спартака» братские отношения, - передаёт слова защитника «Партизана» Metaratings.ru.