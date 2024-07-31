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«Торпедо» арендовало Соколова у «Крыльев Советов» официально

31 Июля 2024 • 20:03 Комментировать

Московское «Торпедо» объявило об аренде игрока самарских «Крыльев Советов» Артёма Соколова. В столичном клубе Мелбет-Первой лиги 21-летний футболист проведёт ближайший футбольный сезон.

Новичок «автозаводцев» - воспитанник якутского «Пульса» и московского «Чертаново». На протяжении взрослой профессиональной карьеры играл за «Чертаново», «Химки», «Пари НН», в РПЛ дебютировал в 2023 году в составе «Крыльев».

Напомним, что по итогу первых трёх туров Первой лиги «Торпедо» находится в группе лидеров. У московского клуба в активе семь очков и третье место турнирной таблицы.

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