Московское «Торпедо» объявило об аренде игрока самарских «Крыльев Советов» Артёма Соколова. В столичном клубе Мелбет-Первой лиги 21-летний футболист проведёт ближайший футбольный сезон.

Новичок «автозаводцев» - воспитанник якутского «Пульса» и московского «Чертаново». На протяжении взрослой профессиональной карьеры играл за «Чертаново», «Химки», «Пари НН», в РПЛ дебютировал в 2023 году в составе «Крыльев».

Напомним, что по итогу первых трёх туров Первой лиги «Торпедо» находится в группе лидеров. У московского клуба в активе семь очков и третье место турнирной таблицы.