Президент «Оренбурга» оценил работу Деограсии

Василий Еремякин, президент оренбургского клуба, оценил работу рулевого команды Давида Деограсии.

- С новичками у нас всё хорошо. Мне нравится микроклимат, который есть в коллективе. У всех есть желание играть, образовалась здоровая конкурентная среда. Уверен, что у нас всё будет в порядке. Работа Деограсии? У нас нет никаких претензий к главному тренеру, - передаёт слова президента клуба Metaratings.

«Оренбург» 31 июля потерпел поражение от «Химок» в первом туре группового этапа Кубка России. В двух первых турах РПЛ коллектив Деограсии набрал четыре очка – победа над «Спартаком» (2:0) и ничья с «Ахматом» (0:0. В следующем туре РПЛ «Оренбург» сыграет против ЦСКА, встреча пройдёт в Москве 4-го августа, старт игры – в 15:30 по мск.