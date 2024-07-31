Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале поделился новыми подробностями на тему вингера «Ференцвароша» Маркиньоса и московского «Спартака».

Бразилец уже в скором времени перейдёт в состав «красно-белых» и подпишет трёхлетний контракт. А сумма трансфера составит 5 млн евро, зарплата новичка – 1,2 млн. В скором времени бразильский легионер чемпиона Венгрии вылетит в Москву.

Напомним, что Маркиньоса московские «Спартак» и «Локомотив» пытаются заполучить уже порядка полутора месяцев. Но «красно-белые», похоже, эту борьбу выиграли. Ранее мы подробнее рассказывали о том, кто такой Маркиньос.