Николсон заявил, что остаётся в «Спартаке»

Ямайский форвард московского «Спартака» Шамар Николсон заявил, что остаётся в своём клубе.

«Остаюсь ли в «Спартаке»? Да», - приводит слова Николсона «РИА Новости».

Напомним, что прошлый сезон Шамар провёл во Франции. Там в рамках Лиги 1 он выступал за покинувший элиту французского футбола «Клермон». Особой результативностью Шамар не отличился – всего четыре гола в 28 проведённых матчах.

Летом «Спартак» возглавил новый тренер Деян Станкович, который и принимал решение по будущему Николсона в клубе. Ранее мы сообщали, что «Спартак» отказался отдавать ямайца в Турцию, там он попал в сферу интересов нескольких клубов.