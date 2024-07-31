В «Ахмате» заявили, что Самородов пока не прибыл в клуб

В грозненском «Ахмате» высказались по поводу молодого нападающего сборной Казахстана и «Актобе» Максима Самородова.

Ранее сообщалось, что молодой футболист пройдёт в середине недели медосмотр в грозненском клубе. А суммарно на его трансфер «Ахмат» потратит 1 млн евро.

«После всех процедур мы объявим Самородова. Пока в расположении клуба его нет, договоримся с игроком, а потом дождёмся медосмотра. Как только всё будет сделано, «Ахмат» объявит Самородова», - сказал Sport24 спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.

Отмечалось, что казахстанский футболист подпишет с новой командой длительный контракт на четыре года.