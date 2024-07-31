Ньямси верит, что «Локомотив» проведёт хороший сезон

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси верит в то, что команда хорошо выступит в наступившем сезоне.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы быть лучше, разбираем свои ошибки. У нас есть все возможности, чтобы хорошо провести сезон. Мы будем работать над этим», - цитирует Ньямси Metaratings.

В двух прошедших турах Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) и проиграл «Динамо» (1:3). Также команда Михаила Галактионова переиграла «Ростов» в первом туре групповой стадии Кубка России (1:0).

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 4 августа, - против «Ахмата» на выезде.