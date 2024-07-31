Тарханов рассказал, какой европейский чемпионат подошёл бы Чалову

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился комментарием о предстоящем трансфере форварда «красно-синих» Фёдора Чалова в ПАОК.

По мнению специалиста, Чалов рассматривает переезд Грецию как трамплин в более серьезный европейский клуб.

«Какой чемпионат наилучшим образом подошёл бы Фёдору? Среди европейских, мне кажется, Испания в большей степени», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Ранее сообщалось, что вечером 31 июля Чалов прибудет в Грецию, где подпишет трудовой договор с ПАОКом.

В текущем сезоне форвард принял участие в двух играх РПЛ и не отметился голевыми действиями.