Агент — о голевой засухе Тюкавина: «Ничего страшного нет»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, поделился комментарием о голевой засухе своего клиента.

Напомним, в первых двух матчах нового сезона чемпионата России Тюкавин голов не забил.

«Ничего страшного нет, что Костя не забил в первых двух турах. Работает на тренировках, забьет в других играх», — заявил агент Metaratings.

При этом Сафонов отметил, что сейчас партнеры не так часто снабжают Тюкавина мячом.

Сегодня, 31 июля, «Динамо» встретится на выезде со «Спартаком» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Старт поединка запланирован на 18:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.