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Тарханов: «Отъезд Чалова не скажется сильно на ЦСКА»

31 Июля 2024 • 18:20 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов высказался о Фёдоре Чалове. Нападающий вот-вот сменит московский ЦСКА на греческий ПАОК.

«Если ЦСКА готов его отпустить, значит, у них есть замена. Там есть Мусаев и другие ребята, поэтому это не так сильно скажется на команде. А Чалов поиграл в Швейцарии, ему видимо за рубежом понравилось. Греция – не самая сильная европейская футбольная страна, но они будут играть в Лиге чемпионов в любом случае», - размышляет Тарханов для Metaratings.

Ранее сообщалось, что Чалов должен прибыть в Салоники вечером 31 июля. ПАОК, напомним, по итогу прошлого сезона стал чемпионом Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
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