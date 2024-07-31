Тарханов: «Отъезд Чалова не скажется сильно на ЦСКА»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о Фёдоре Чалове. Нападающий вот-вот сменит московский ЦСКА на греческий ПАОК.

«Если ЦСКА готов его отпустить, значит, у них есть замена. Там есть Мусаев и другие ребята, поэтому это не так сильно скажется на команде. А Чалов поиграл в Швейцарии, ему видимо за рубежом понравилось. Греция – не самая сильная европейская футбольная страна, но они будут играть в Лиге чемпионов в любом случае», - размышляет Тарханов для Metaratings.

Ранее сообщалось, что Чалов должен прибыть в Салоники вечером 31 июля. ПАОК, напомним, по итогу прошлого сезона стал чемпионом Греции.