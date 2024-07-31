Орлов: «Ростов» — очень серьёзный соперник для «Зенита»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

«Ростов» — очень серьезный соперник. И матч против ростовчан будет серьезным испытанием для «Зенита». Хотя петербуржцы сейчас, безусловно, в великолепной форме», — цитирует Орлова портал «РБ Спорт».

По итогам двух сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав шесть очков. «Ростов» с четырьмя баллами располагается на четвертой позиции.

Встреча третьего тура РПЛ «Зенит» - «Ростов» пройдет 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.