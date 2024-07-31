Орлов назвал главных конкурентов «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах ЦСКА под руководством сербского тренера Марко Николича.

Напомним, ранее Николич работал в «Локомотиве», с которым добивался победы в Кубке России.

«Я думаю, что при нем ЦСКА в этом сезоне — это конкурент «Зенита» в борьбе за золотые медали, как и «Динамо», — приводит слова Орлова портал «РБ Спорт».

После двух сыгранных туров ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке четыре зачетных балла.

В следующем туре подопечные Николича примут на своем поле «Оренбург». Игра пройдет 4 августа, начало — в 15:30 по мск.