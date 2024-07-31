Бывший полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук не перейдёт в стамбульский «Галатсарай». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, интереса к нему со стороны чемпиона Турции нет. Однако шансы оказаться в Турции у россиянина действительно высоки, к нему есть интерес от нескольких команд чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что к Миранчуку есть интерес со стороны «Галатасарая», однако до контактов между сторонами дело не дошло. Напомним, что Антон без клуба с текущего лета, он не стал продлевать контракт с московским «Локомотивом» и пока пребывает в статусе свободного агента.