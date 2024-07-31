Новичок «Ростова» Ханкич: «Меня крайне тепло приняли»

Голкипер «Ростова» Хидайет Ханкич поделился комментарием про свою новую страну жизни – Россию.

«Русские люди — очень хорошие, особенно по тому, что я уже увидел в «Ростове». Меня крайне тепло приняли, все пытаются помочь. На новом месте отлично себя чувствую», - говорит Ханкич с Legalbet, добавив, что в основном он проводит время на клубной базе, так как пополнил «Ростов» во время сборов.

Напомним, что 30-летний вратарь с гражданством Боснии и Герцеговины пополнил дончан этим летом. Ранее на протяжении трёх лет он играл в Болгарии за пловдивский «Ботев».

Ранее знаменитый в прошлом голкипер Анзор Кавазашвили назвал минус Ханкича как вратаря.