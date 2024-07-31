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Орлов считает, что Барко может заменить Промеса

31 Июля 2024 • 17:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Футбольный эксперт Геннадий Орлов поделился комментарием об игре новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

По мнению эксперта, сейчас у «красно-белых» есть футболисты, способные делать разницу на поле.

«Барко как бы возглавил эту группу и забил сразу в первом же матче. Он опасно атаковал, очень нацелен был на ворота. Видно, что он очень качественный футболист», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что своей игрой Барко может вдохновлять других игроков «Спартака» и стать в этом плане заменой Квинси Промесу.

25-летний аргентинский хавбек дебютировал за «Спартак» в минувшем матче с «Химками».  

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