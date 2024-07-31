Кавазашвили назвал минус нового вратаря «Ростова» Ханкича

Знаменитый советский голкипер Анзор Кавазашвили оценил игру нового вратаря «Ростова» Хидайета Ханкича.

«Парень то неплохой, фигуристый. С хорошими вратарскими задатками. Но один негативный штрих у него имеется — неуверенность при игре на выходах. Это всё дело наживное, исправится», - говорит Кавазашвили для Legalbet.

Напомним, в конце прошлого сезона «Ростов» покинули Сергей Песьяков и Никита Медведев. Им на смену пришли вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов и боснийский голкипер Ханкич.

«Ростов» в минувший вторник с Ханкичем в составе проиграл в матче первого тура группового этапа Кубка России против «Локомотива».