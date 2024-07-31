Орлов: «На что «Локомотив» рассчитывает, я не знаю»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу перспектив «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. По словам Орлова, ему сложно понять, на что рассчитывает московский клуб, учитывая пассивность на летнем трансферном рынке.

«На что они рассчитывают, я не знаю. Но бороться за медали с таким составом очень сложно. Если они лучших игроков продают, почему они на эти деньги не покупают хороших футболистов? Непонятно», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

В двух стартовых турах Российской премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) и проиграл «Динамо» (1:3). В третьем туре «железнодорожники» будут играть на выезде против «Ахмата». Матч пройдёт в воскресенье, 4 августа.