«Динамо» сообщило об операции форварда

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв перенёс хирургическое вмешательство после травмы, полученной в последнем матче Премьер-лиги против «Локомотива». Операция понадобилась Грулёву из-за перелома большой берцовой кости левой голени.

Пресс-служба «бело-голубых» отмечает, что операция прошла успешно, и 25-летний Грулёв уже был выписан из больницы.

Всего за первую команду «Динамо» Вячеслав Грулёв провёл 148 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 голевых передач на партнёров.

В среду «Динамо» проведёт кубковый матч против «Спартака», не пропустите текстовую трансляцию.