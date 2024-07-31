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«Динамо» сообщило об операции форварда

31 Июля 2024 • 17:42 Комментировать

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв перенёс хирургическое вмешательство после травмы, полученной в последнем матче Премьер-лиги против «Локомотива». Операция понадобилась Грулёву из-за перелома большой берцовой кости левой голени.

Пресс-служба «бело-голубых» отмечает, что операция прошла успешно, и 25-летний Грулёв уже был выписан из больницы.

Всего за первую команду «Динамо» Вячеслав Грулёв провёл 148 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 голевых передач на партнёров.

В среду «Динамо» проведёт кубковый матч против «Спартака», не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Грулёв
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