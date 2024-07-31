Агент Барбоза: «Из Греции игроки легко переходят в другие клубы»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о Фёдоре Чалове, который вот-вот станет игроком чемпиона Греции, ПАОКа.

«ПАОК — это хороший клуб. Не сомневаюсь, будет играть на том уровне, на котором играл в России - сможет продвигаться дальше», - говорит Барбоза с Metaratings.

Напомним, что по последним новостям Чалов прибудет в Салоники вечером 31 июля. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер одобрил переход нападающего в греческий клуб.

Как добавил Барбоза, все, кто играет в ПАОКе, «Панатинаикосе», «Олимпиакосе» и других греческих клубах легко переходят в другие команды. Также агент считает важным игру Чалова в еврокубках для будущего футболиста.