Махачкалинское «Динамо» в своих официальных соцсетях презентовало новичка. Им стал 24-летний игрок сборной Алжира Уссем Мрезиг. Отмечается, что стороны подписали долгосрочный контракт.

Основное амплуа футболиста – опорный полузащитник. Прошлым клубом Мрезига был алжирский «Белуиздад», в нём он провёл большую часть карьеры. Трижды в составе своей экс-команды новичок махачкалинцев становился чемпионом Алжира.

Напомним, что махачкалинцы начали сезон в РПЛ без поражений. Сначала была сыграна гостевая ничья с «Химками» (1:1). Затем в нулевую ничью «Динамо» сыграло выездной матч с «Краснодаром».

Отметим, ранее клуб пополнил игрок сборной Грузии.