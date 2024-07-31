Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию «Крыльев Советов», на старте чемпионата России проигравших «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3).

- «Крылья Советов» попродавали ведущих футболистов в «Локомотив», в «Зенит», ещё куда-то – в надежде на то, что Павел Андреев ещё хороших ребят из «Чертаново» привезёт. Но видите, закончилась пока система «Чертаново». Там больше не руководит Ларин, при котором академия выдавала на гора перспективных молодых футболистов. Сейчас притока талантов из «Чертаново» нет. Пришедшие оттуда и оставшиеся в «Крыльях» довольствуются тем, что играют Премьер-лиге, – они больше ни на что не претендуют. Легионеры команды и Писарский – это забытое вчера. «Крылья Советов» – заложники своей системы комплектования. Думаю, некоторых футболистов они рано продали. Поиграли бы те за них ещё сезон-два – набрали бы больше мастерства, подрос бы у них ценник. Но всё равно Осинькин достаточно приличный тренер и постарается выровнять ситуацию, – заверил Стипиди.

В Кубке России «Крылья Советов» стартуют 1 августа выездным матчем против махачкалинского «Динамо».