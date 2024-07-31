Петржела связывает гегемонию «Зенита» с санкциями в отношении России

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о доминировании питерцев в российском футболе. Как известно, «сине-бело-голубые» выигрывали титул Премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов.

Петржела связывает гегемонию «Зенита» с санкциями, в рамках которых клубы из России были отстранены от еврокубков. Теперь питерцы не участвуют в Лиге чемпионов и сосредоточены на внутренней арене.

«Из-за отстранения России от еврокубков «Зенит» полностью сконцентрировал силы на российских турнирах и не оставляет шансов другим клубам. «Сине-бело-голубые» стали машиной по завоеванию трофеев в России», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что новый чемпионат России «Зенит» начал с двух побед с одинаковым счётом 4:0.