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Юран ответил на вопрос о возвращении в РПЛ

31 Июля 2024 • 16:56 Комментировать

В среду известный тренер Сергей Юран посетил кубковый матч «Химок» против «Оренбурга». По словам специалиста, ранее тренировавшего подмосковный клуб, он пришёл просто посмотреть футбол.

Также 55-летний Юран ответил на вопрос, когда его можно будет снова увидеть на тренерском мостике в клубе Российской премьер-лиги.

«Скоро», - цитирует Юрана «РБ Спорт».

Напомним, что Сергей Юран весной покинул пост главного тренера в «Пари НН». В скором времени нижегородскую команду принял Саша Илич, под руководством которого старт сезона 2024/2025 получился неудачным – два поражения в двух играх.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран
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