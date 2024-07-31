Юран ответил на вопрос о возвращении в РПЛ

В среду известный тренер Сергей Юран посетил кубковый матч «Химок» против «Оренбурга». По словам специалиста, ранее тренировавшего подмосковный клуб, он пришёл просто посмотреть футбол.

Также 55-летний Юран ответил на вопрос, когда его можно будет снова увидеть на тренерском мостике в клубе Российской премьер-лиги.

Напомним, что Сергей Юран весной покинул пост главного тренера в «Пари НН». В скором времени нижегородскую команду принял Саша Илич, под руководством которого старт сезона 2024/2025 получился неудачным – два поражения в двух играх.