Чистяков рассказал, где хочет играть

Защитник Дмитрий Чистяков во вторник отыграл 16 минут в кубковом матче «Зенита» против «Факела». В предыдущих трёх играх «сине-бело-голубых» в сезоне 2024/2025 Чистяков проводил по 90 минут на скамейке запасных. Несмотря на этот факт, 30-летний футболист не думает о возможной смене клубной прописки.

«Хочу остаться в «Зените», вариантов с другими клубами нет. Агент ни над чем не работает. Об уходе не думаю», - цитирует Чистякова Metaratings.

Всего за «Зенит» Дмитрий Чистяков провёл 83 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт один гол и три голевых паса на партнёров.