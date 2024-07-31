Стало известно, при каких обстоятельствах «Зенит» отпустит Клаудиньо

Появилась информация о трансферных планах санкт-петербургского «Зенита».

По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» готов вернуться к обсуждению трансфера Клаудиньо в Бразилию, если убедится, что Вендел не покинет команду. На данный момент есть вероятность, что полузащитник все же может оказаться в «Галатасарае», несмотря на то, что «Зенит» не хочет его отпускать. Если клубу удастся сохранить Вендела, в середине августа он будет готов рассматривать предложения по Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что 27-летний Клаудиньо хочет вернуться на родину, где в его услугах заинтересован «Фламенго».