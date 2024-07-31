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Карпукас: «У Батракова не по годам развитое мастерство»

31 Июля 2024 • 16:18 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
04.08 20:30

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился комментарием об игре своего одноклубника Алексея Батракова.

«Батраков — хороший футболист. У него не по годам развитое мастерство. Все передачи, которые он отдает, доходят до адресата», — приводит слова Карпукаса Legalbet.

В составе основной команды «Локомотива» 19-летний Батраков принял участие в девяти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Действующий трудовой договор Батракова с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

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