Стало известно, сколько хочет зарабатывать бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия в новом клубе.

Инсайдер Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, 30-летний защитник не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц (900 тысяч евро в год).

По информации источника, с большой долей вероятности Джикия продолжит карьеру в Турции на выгодных для себя условиях.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год. После окончания прошлого сезона защитник покинул столичный клуб на правах свободного агента.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.