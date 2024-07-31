Бушманов: «Связка Барко и Угальде может пронести пользу «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о взаимодействии новичка «красно-белых» Эсекьеля Барко с форвардом команды Манфредом Угальде.

По мнению эксперта, Барко отлично проявил себя в дебютной игре с «Химками» (3:1), где отметился забитым мячом. Бушманов считает, что аргентинцу не потребуется время на адаптацию в «Спартаке».

— Понравилось также, что Барко здорово взаимодействует с Угальде. Эта связка может пронести пользу «Спартаку», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Сегодня, 31 июля, «Спартак» примет у себя дома «Динамо» в рамках первого тура Кубка России. Начало матча — в 18:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна здесь.