Силкин оценил старт сезона от Бителло

В двух прошедших матчах Российской премьер-лиги атакующий полузащитник «Динамо» Бителло отдал четыре голевых паса на партнёров. То есть бразилец поучаствовал в четырёх из шести голов команды. Комментарий по поводу старта сезона от Бителло дал бывший тренер «бело-голубых» Сергей Силкин.

«Бителло ярко начал новый сезон, видно, что он сейчас в хорошей форме. Однако пока рано хвалить бразильца, ему нужна стабильность. Он моментами, бывает, выпадает из игры. Четыре голевые передачи – это хороший результат, но давайте дождёмся матчей против сильных команд», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

В среду «Динамо» проведёт матч первого тура групповой стадии Кубка России против «Спартака» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Следить за кубковым дерби во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.