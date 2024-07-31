В ЦСКА рассказали, когда вернётся Файзуллаев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о том, когда вингер команды Аббосбек Файзуллаев прибудет в расположение клуба.

Напомним, 20-летний футболист вместе со сборной Узбекистана участвовал на Олимпийских играх, однако не смог выйти в плей-офф турнира.

— Аббос завтра уже будет в Москве, — цитирует Брейдо «РИА Новости Спорт».

После двух туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка. Отметим, что пока подопечные Марко Николича не пропускали голов.

В третьем туре «армейцы» примут «Оренбург». Встреча между командами пройдет 4 августа.