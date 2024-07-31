Журналист из Аргентины Факундо Гьонто в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новичке «Спартака» Эсекьеле Барко.

— Барко отыграл за «Ривер Плейт» около 36 месяцев, выиграл несколько трофеев. Его главное качество — игра слева. Он часто любил располагаться на левом полуфланге. В «Ривер Плейт» он не так часто бил из-за пределов штрафной и почти не забивал, так что гол в дебютной игре за «Спартак» меня удивил. В целом, его игру за «Ривер Плейт» можно оценить на 6 баллов. Он очень здорово начал и провел классные первые полгода, но затем был не так ярок и не играл определяющую роль.

— В чем были его недостатки?

— Мне показалось, что в «Ривер Плейт» он порой слишком сильно ленился, недостаточно участвовал в командных действиях и много брал на себя. Иногда это приносило результат, но зачастую его эгоизм мешал команде. Возможно, он считал себя выше классом своих молодых партнеров.

— Какие ожидания от игры в России?

— Важно, как он адаптируется к климату. Я слышал, что многих аргентинцев ломала зима в России. А так, если Барко будет в хорошем настроении и окружен сильными партнерами, то он даст результат. Мотивированный Барко может менять ход игры, вы это уже видели. А еще, как болельщик «Ривер Плейт», скажу, что ему невероятно идет «красно-белая» футболка.

Напомним, 25-летний Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт» текущим летом. На счету хавбека уже есть один сыгранный матч за «красно-белых», в котором он отметился голом.