Мостовой: «Краснодар» далёк от того, что было в прошлом сезоне

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре «Краснодара» в начале нового сезона.

Эксперт заявил, что ему сложно оценить игру «быков», ведь сейчас они не показывают привычный для себя футбол.

— Вернется Кордоба и все изменится, но опять-таки, а если он уйдет, что команда будет делать? Состав то у «Краснодара» хороший, значит вопрос в чем-то или ком-то другом, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Кордоба участвовал в минувшем Кубке Америки и получил дополнительные дни отпуска.

31 июля «Краснодар» встретится с ЦСКА в матче первого тура группового этапа Кубка России. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.