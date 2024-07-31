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Вахания: «Важно победить в Санкт-Петербурге»

31 Июля 2024 • 14:15 Комментировать
Зенит
...
Ростов
03.08 17:30

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о предстоящем матче против санкт-петербургского «Зенита».

Напомним, 21-летний футболист является воспитанником «сине-бело-голубых».

«Важно победить в Санкт-Петербурге. «Зенит» – принципиальный соперник?
Я бы так не сказал. Будет просто приятно сыграть против «Зенита», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник появился на поле в трех матчах во всех турнирах, но не отметился голевыми действиями.

Встреча третьего тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет 3 августа. Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени.

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