«Спартак» заработает на трансфере Миранчука в МЛС

Накануне было объявлено о трансфере полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланта Юнайтед». В скором времени россиянин будет стараться хорошо проявить себя в МЛС.

За счёт программы солидарности ФИФА часть денег за трансфер пойдут клубам, которые поучаствовали в воспитании и подготовке Миранчука. Как сообщает телеграм-канал «Европейский паровоз», «Локомотив» получит 440 040 евро, а «Спартак» - 79 980 евро.

В академии «Спартака» Алексей Миранчук числился в 2009-2011 годах.

Отметим, что свой первый матч в МЛС Миранчук сможет провести только через пару недель – ему ещё нужно получить визу.