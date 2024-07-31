Всё идёт к тому, что полузащитник Маркус Вендел не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно. Питерский клуб отклонил последние предложения по 26-летнему бразильцу от турецкого «Галатасарая».

Как сообщает «РИА Новости», «Зенит» готов продать Вендела только при одном условии – при поступлении предложения, сопоставимого с трансфером Малкома. В прошлом году этот футболист перешёл в «Галатасарай» за 60 миллионов евро.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Маркуса Вендела в 20 миллионов евро. Бразильский полузащитник выступает за «Зенит» с октября 2020 года.