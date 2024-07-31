Стало известно, когда Чалов прибудет в Салоники

Не за горами момент, когда ПАОК объявит о подписании контракта с нападающим Фёдором Чаловым. Кириакос Кириакос, который в греческом клубе занимает пост вице-президента, сообщил о скором прибытии 26-летнего футболиста в Салоники.

«Игрок прибудет сегодня вечером в Салоники. Но подробности будут уточнены завтра, так как сегодня мы играем в Боснии», - цитирует Кириакоса «Чемпионат».

Несколько дней назад в прессе появлялась информация о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер одобрил переход Фёдора Чалова в ПАОК.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Чалова в 11 миллионов евро.