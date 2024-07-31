«Химки» объявили о пополнении в своём составе. Контракт с подмосковным клубом подписал фланговый защитник Дани Фернандес. О сроке трудового соглашения с 27-летним испанцем «Химки» пока ничего не сообщают.

В своё время Фернандес прошёл через молодёжку «Реала». Футболист выступал за юношескую и молодёжные команды мадридского топ-клуба. Теперь Дани постарается хорошо показать себя в российском футболе. До перехода в «Химки» Фернандес провёл два года в «Расинге».

Напомним, что после двух туров Российской премьер-лиги «Химки» имеют три зачётных балла в своём активе. Ближайший матч команда проведёт в субботу – против «Рубина».