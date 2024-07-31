Лончар назвал задачу «Акрона» в РПЛ

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар рассказал о том, какая цель стоит перед командой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«У нас стоит задача: по итогам сезона сохранить прописку в РПЛ. Но если мы будем выше в таблице, то каждое место, которое будем занимать, будет для нас очень большим успехом», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Лончар пополнил ряды «Акрона» этим летом, перебравшись из «Дебрецена». В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в трех поединках и отметился двумя голевыми передачами.

После двух туров чемпионата России команда набрала три балла и занимает шестое место в таблице.