Карпускас: «Буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука»

Хавбек столичного «Локомотива» Артём Карпукас поделился мыслями относительно трансфера соотечественника Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».
«Я желаю Алексею всего самого наилучшего. Может быть, в Италии не было каких-то возможностей. Поэтому он выбрал этот путь. Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.
Напомним, что о трансфере Алексея в американский коллектив было объявлено во вторник, 30 июля. Предыдущим его местом работы была итальянская «Аталанта». В коллективе из Бергамо Миранчук провел четыре года.
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