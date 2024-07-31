Карпускас: «Буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука»

«Я желаю Алексею всего самого наилучшего. Может быть, в Италии не было каких-то возможностей. Поэтому он выбрал этот путь. Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.