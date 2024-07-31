«Зенит» может купить нового нападающего - это не Соболев

Форвард Михайло Иванович, правами на которого владеет сербская «Войводина», может оказаться в петербургском «Зените». Об этом информирует Blic Online.

По сведениям источника, руководство «сине-бело-голубых» готово потратить на приобретение игрока четыре миллиона евро. Также в его услугах заинтересован бельгийский «Антверпен», который предлагает 4,5 миллиона.

19-летний нападающий сыграл в прошлом сезоне чемпионата Сербии 32 поединка за «Войводину». Иванович записал на свой счет девять забитых мячей. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 1,25 миллиона евро.