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Тошич: «ЦСКА сделал первый шаг к большим победам»

31 Июля 2024 • 11:02 Комментировать

Экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о шансах «армейцев» побороться за чемпионство под руководством нового наставника Марко Николича.

«Почему бы и не побороться с «Зенитом»? Сейчас не самый сильный состав у ЦСКА, но с приходом Николича оборона стала более организованной. Уже первый шаг сделан к большим победам», - передает слова Тошича Metaratings.ru.

Напомним, что Тошич возглавил московский коллектив этим летом. Под его руководством ЦСКА набрал четыре очка в двух турах и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче «армейцы» сыграют против «Оренбурга».

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