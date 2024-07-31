Тошич: «ЦСКА сделал первый шаг к большим победам»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о шансах «армейцев» побороться за чемпионство под руководством нового наставника Марко Николича.

«Почему бы и не побороться с «Зенитом»? Сейчас не самый сильный состав у ЦСКА, но с приходом Николича оборона стала более организованной. Уже первый шаг сделан к большим победам», - передает слова Тошича Metaratings.ru.

Напомним, что Тошич возглавил московский коллектив этим летом. Под его руководством ЦСКА набрал четыре очка в двух турах и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче «армейцы» сыграют против «Оренбурга».