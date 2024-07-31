Деменко назвал одного потенциального конкурента «Зенита» в РПЛ

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедших матчах Кубка России.

- «Зенит» выиграл у «Факела» 3:0 и снова не пропустил. Как оцениваете этот факт?

- «Зенит» в начале чемпионата демонстрирует очень хороший футбол, уверенный. Пришедшие ребята создали интересную конкуренцию. Команда воспряла и заиграла по-другому.

- Как Глушенкову удалось так здорово найти взаимопонимание с бразильцами настолько, что его связка с Венделом – сложившийся факт, и их даже заменяют парно?

- Никто этого не ожидал, что Глушенкову будет так легко за короткий период времени стать лидером. Наверное, игровая модель «Зенита» для Глушенкова удобна. Он играет свободного футболиста: принимает мячи, открывается. Это быстрый и техничный парень. Он открылся по-новому в «Зените».

- Видите конкурентов «Зениту» в этом сезоне?

- Пока нет. Хотя мы видим, что «Динамо» неплохо выступает. Но «Зенит» более стабильно играет. С другой стороны, у питерцев может не пойти игра или физическое состояние ухудшится. Тогда соперники смогут ему противостоять. Но если так и дальше пойдет, всем понятно, что борьбы не получится. По крайней мере, из тех конкурентов, которые есть, только «Динамо» что-то показывает. Но по качеству «Зенит» намного сильнее.

- Как оцениваете победу «Локомотива» над «Ростовом»?

- «Ростов» неплохо смотрится по игре. Команда практически не меняется. Есть взаимосвязи. Но «Локомотив» дожал южан, хотя весы могли качнуться и в другую сторону.

- Как оцениваете игру молодежи «Локомотива»: Раков забил победный мяч, Батраков отдал пас на Самошникова в моменте с отмененным голом?

- Молодежь проявляет себя, потому что Галактионов умеет работать с ребятами. Он их раскрывает. И от коллектива тоже многое зависит. Ребята раскрываются, когда им дают играть. Доверие зависит от тренера, и хорошо, что оно есть. Для наших ребят это очень важно.

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- С таким потенциалом на что «Локомотив» может претендовать в этом сезоне?

- Это покажет чемпионат, но спады все равно будут. Важно набирать очки, пока игра идет.

Елена Григорьевская