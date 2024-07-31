В «Локомотиве» ответили на вопрос о переговорах с Маркиньосом

Дмитрий Ульянов, который занимает пост спортивного директора московского «Локомотива», высказался насчет потенциального трансфера атакующего полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса.

«Переговоры по Маркиньосу идут. Не знаю, пытался ли его перехватить «Спартак», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что помимо «Локомотива» интерес к 24-летнему бразильскому футболисту проявляет «Спартак».

После двух туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали три балла и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем матче «Локомотив» на выезде встретится с грозненским «Ахматом».