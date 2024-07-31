«Ростов» оценил нападающего в 80 миллионов евро - это не Роналдо

Футбольный функционер Алексей Рыскин, занимающий пост спортивного директора «Ростова», высказался относительного возможной продажи нападающего Егора Голенкова за восемь миллионов евро.

«Я говорил 80, меня, может, не расслышали», - передает слова Рыскина телеканал «Матч ТВ».

Голенков является футболистом «Ростова» с февраля 2022 года. В текущем сезоне нападающий записал на свой счет один забитый мяч в двух проведенных встречах Премьер-лиги.

Трудовое соглашение 25-летнего форварда с «жёлто-синими» рассчитано до конца 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.