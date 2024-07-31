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Защитник «Ростова» заявил, что цель клуба – остаться в РПЛ

31 Июля 2024 • 10:07 Комментировать
Зенит
...
Ростов
03.08 17:30

Илья Вахания, выступающий за «Ростов», рассказал о цели команды на этот сезон.

Футболист заявил, что донский коллектив намерен сохранить прописку в РПЛ.

- Цель «Ростова» на предстоящий сезон - выиграть как можно больше матчей. Соответственно, не вылететь, а уже дальше посмотрим, - передаёт слова футболиста «Чемпионат».

Команда Валерия Карпина начала сезон 2024/25 с ничьей против ЦСКА и победой над «Крыльями Советов» во втором туре. Следующим соперником донской команды станет «Зенит», игра пройдёт 3 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Илья Вахания

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